В Екатеринбурге впервые пройдут гастроли театра с Сахалина (ФОТО)

С 19 по 23 сентября в Екатеринбурге впервые пройдут гастроли Сахалинского международного театрального центра имени Чехова. Эксперты говорят, что ради некоторых постановок, которые привезут на Урал, театралы едут на Сахалин со всей России.

Гастроли пройдут в рамках обмена между Свердловским театром драмы и Сахалинским театральным центром. Артисты из Екатеринбурга с 12 по 17 сентября покажут на Сахалине «Анну Каренину», «Доходное место», «Служебный роман» и другие спектакли.

В Екатеринбурге первым покажут спектакль «Гроза» московского режиссера Александра Созонова. «Все знают эту пьесу, знают, что Катерина утопилась, но никто не знает этого спектакля. Сделал его Саша Сазонов. Спектакль очень острый, яркий, смешной и никакого отношения к нашим школьным познаниям не имеет. Я, если будет возможность, с удовольствием пойду еще раз смотреть его, потому что это озорной хулиганский спектакль», – так о постановке отозвался основатель и арт-директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский.

20 сентября дважды в Екатеринбурге покажут черную комедию Фолькера Шмидта «Экстремалы», поставленную современным режиссером из Петербурга Петром Шерешевским. Это история шести человек, судьбы которых переплелись: родители и дети, супруги и любовники. Шесть попыток найти смысл жизни, зная, что его не существует.

«Этот спектакль был номинирован на «Золотую маску». Поставивший этот спектакль Петр Шерешевский – очень интересный и сложный режиссер, его задачи всегда очень непростые для артистов, но артисты сахалинского театра эти задачи выполняют. В Москве «Экстремалов» смотрели с большим интересом. Мало того, я знаю людей, которые просто специально летали на Сахалин, чтобы посмотреть этот спектакль. А теперь его привезли в Екатеринбург», – рассказал Лоевский.

21 сентября зрители увидят «Onegin» (режиссер – главный балетмейстер Чехов-центра Маргарита Красных), 22 сентября – альманах «#Люблюнемогу» (режиссер театра и кино Георгий Сурков, Рига), а 23 сентября – свадебную комедию «Комната невесты» (режиссер – худрук Сахалинского театра Александр Агеев).

«Люблюнемогу»

«Комната невесты»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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