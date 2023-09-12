Бабье лето на Урале будет коротким

В ближайшие дни погоду на Урале будет определять антициклон. До конца недели будет тепло и сухо.

По прогнозу Уралгидрометцентра, с 13 по 15 сентября существенных осадков не ожидается, лишь по ночам возможны туманы. Будет дуть преимущественно слабый ветер. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днем поднимется до +17…+22°, что на 2-4 градуса выше нормы.

В последующие дни вероятность осадков увеличится. В выходные могут пройти небольшие дожди в нескольких районах области, в том числе в Екатеринбурге. Ночью ожидается +6…+11 °C, а днем воздух прогреется лишь до +12...+17°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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