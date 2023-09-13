Эндокринолог рассказала, как осенью бороться с сонливостью и апатией

Из-за сокращения светового дня и простудных заболеваний осенью многие становятся сонливыми и чувствуют упадок сил. Эндокринолог объяснила, почему так происходит и что с этим делать.

Главный фактор, который приводит к осенней хандре, – снижение выработки витамина D, – пояснила врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур. Он вырабатывается в коже под воздействием солнечного света. А осенью, когда световой день становится короче, солнце зачастую не дает нужного количества света для выработки этого витамина.

«Большая часть населения России находится в хроническом дефиците витамина D, – говорит Светлана Шокур. – Витамин можно принимать самостоятельно, но в профилактической дозе, указанной в инструкции. Если у человека выраженная нехватка витамина D, профилактической дозы будет недостаточно. Важно знать первоначальный уровень витамина D в организме, чтобы подобрать правильную дозу. Для этого нужно сдать кровь на анализ. Подбор дозы осуществляет врач-терапевт или врач-эндокринолог».

Сонливость же объясняется повышением концентрации мелатонина, который сигнализирует организму о том, что пора готовиться ко сну. И опять же – причина в том, что темнеет осенью раньше. Но и с этим можно бороться подручными средствами.

«Для производства мелатонина используется аминокислота – триптофан. Триптофан также участвует в выработке серотонина, известного как гормон счастья. Таким образом, триптофан используется для выработки либо серотонина, либо мелатонина. Следовательно, если мелатонина в осенний период вырабатывается больше, то серотонина – меньше. По этой причине наше настроение может портиться. Осенью важно потреблять продукты, содержащие триптофан: индейку, сыр, орехи (например, миндаль) и другие. Осенью также возможно снижение уровня другого гормона радости – дофамина, поэтому можно включать в свой рацион продукты для его синтеза», – отметила врач-эндокринолог.

Кроме того, стоит употреблять продукты, содержащие витамины А, Е, С, группы В и магний. Организм не может накопить их впрок, поскольку они постоянно выводятся, поэтому поступление витаминов с пищей должно быть круглогодичным. Но врач советует не злоупотреблять БАДами и аптечными витаминами.

«Различные вещества могут усиливать или подавлять действие друг друга, повышать риск побочных эффектов. Из-за этого может ухудшиться общее самочувствие и появиться аллергическая реакция», – пояснила Светлана Шокур.

Не всегда проблемами можно справиться самостоятельно. Если человек наблюдает у себя повышенную утомляемость или усталость, профилактически можно сдать общий анализ крови. Отклонения от нормы могут быть маркером вялотекущего воспалительного процесса, обострения хронической патологии, анемии. В таком случае лучше обратиться к врачу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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