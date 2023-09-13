На трассе Пермь – Екатеринбург две фуры зажали фургон (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург произошла авария с тремя грузовиками. ДТП случилось накануне вечером. По предварительным данным УГИБДД по Свердловской области, водитель большегруза Volvo с полуприцепом отвлекся от дороги и наехал на стоящий впереди фургон Isuzu, который в результате столкновения прижало к фуре Scania.
По информации госавтоинспекторов, водителя фургона из машины вызволили спасатели. Его с различными травмами доставили в ЦГБ Ревды для оказания помощи.
Фото УГИБДД по Свердловской области
Свердловская область, Владислав Тринько
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