На трассе Пермь – Екатеринбург две фуры зажали фургон (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург произошла авария с тремя грузовиками. ДТП случилось накануне вечером. По предварительным данным УГИБДД по Свердловской области, водитель большегруза Volvo с полуприцепом отвлекся от дороги и наехал на стоящий впереди фургон Isuzu, который в результате столкновения прижало к фуре Scania.

По информации госавтоинспекторов, водителя фургона из машины вызволили спасатели. Его с различными травмами доставили в ЦГБ Ревды для оказания помощи.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Свердловская область, Владислав Тринько

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