Работодатели стали чаще экономить на корпоративах и подарках сотрудникам

Руководители уральских компаний в этом году стали больше экономить на корпоративах и подарках для сотрудников. Несколько реже работодатели сокращают расходы на транспорт и аренду офиса,

В общей сложности, по данным исследования «Зарплаты.ру», затраты в этом году минимизировали 84% свердловских компаний. Многие отметили сразу несколько статей расходов. Самыми популярными оказались корпоративные мероприятия – 34%; подарки для сотрудников – 33%; командировочные расходы – 30%; расходы на рекламу – 27%; обучение и развитие персонала – 27%. На компенсации питания работников решили сэкономить 25% руководителей, сократить фонд оплаты труда – 24%. Представительские расходы урезали 16%, расходы на корпоративный транспорт – 18%, плату за аренду офиса – 9%.

Отказаться от празднования Нового года планируют 16% компаний. В прошлом году их доля была существенно выше – 29%.

В 2024 году экономить собираются 82% работодателей. В 45% компаний планируется индексация зарплат для всех, в 24% – выборочно для некоторых сотрудников, а в 31% индексации не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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