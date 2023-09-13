Часть Шарташского лесопарка закрыли для посетителей (КАРТА)

Часть Шарташского лесопарка закрыли для посетителей до конца осени. Там начались работы по благоустройству.

«В рамках проекта будут сделаны дорожки, посажен газон и высажены деревья. Проект будет реализован до 30 ноября 2023 года. На период строительных работ просим отказаться от посещения данной локации! Приносим свои извинения за возможно доставленные неудобства», – говорится на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

Работы ведутся в соответствии с концепцией рекреационно-оздоровительного кластера, утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым в июле 2021 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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