Студенты двух вузов придумают, как улучшить внешний вид Нового Московского тракта

Студенты двух уральских вузов – УрФУ и УрГАХУ – в рамках хакатона «Шелковый путь» разрабатывают новый облик для Нового Московского тракта.

Четыре группы под руководством опытных наставников из десяти строительных организаций взялись за создание концепций по облагораживанию территории рядом с трассой М-12 (Москва – Казань – Екатеринбург). Каждый из проектов имеет свое направление: арт-объект, дорожная инфраструктура, рекреационная зона, инженерные сети. Организатор конкурса – Управление строительной госэкспертизы Свердловской области.

Основная цель хакатона – увеличение инвестиционной привлекательности Свердловской области. Исходя из цели экспертный совет под председательством губернатора региона Евгения Куйвашева выберет проект-победитель, а его авторы получат грант от Управления госэкспертизы. Заседание Экспертного совета и защита участниками работ состоятся 3 октября на специальной закрытой сессии в рамках юбилейного строительного форума и выставки «100+ TechnoBuild».

«В нашей проектной группе мы разрабатываем концепцию арт-объекта «Урал – середина земли». Предлагаемое место его размещения – на пересечении трассы М-12 и ЕКАД, в двух километрах от въездного знака «Граница Европы и Азии». Мне было очень интересно участвовать в этом проекте и пообщаться со студентами, – отметила Татьяна Лукина, аналитик продукта АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Напомним, что ГК «КОРТРОС», в числе прочего, занимается развитием арт-объектов на территории своей застройки. В 2023 году в квартале жилых небоскребов Headliner в Москве состоялось открытие скульптуры «Источник» художника Льва Ефимова.

Другой арт-объект – «Люминетика» появится в проекте компании в Южном порту.

О новых подходах и принципах в развитии будущих поколений через архитектуру и технологии, об увязке искусства с благоустройством и цифровизацией, а также новом направлении «Искусство в девелопменте» расскажет представитель ГК «КОРТРОС» на сессии «Город для человека» в рамках деловой программы форума и выставки «100+ TechnoBuild», которая пройдет с 3 по 6 октября 2023 года в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Васильева

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