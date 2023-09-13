На Пермской трассе временно ограничат движение

На федеральной трассе Пермь – Екатеринбург (Р-242) анонсировано временное ограничение движения 13 и 14 сентября в связи с проведением дорожных работ.

Как сообщает УГИБДД Свердловской области, движение ограничат на 285-м км дороги, под путепроводом в Нижнесергинском районе. В среду 13 сентября с 22:00 до 23:15 и в четверг 14 сентября с 00:00 до 06:15 и с 22:00 до 23:15 здесь будут монтировать балки пролетных строений моста.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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