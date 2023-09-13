В Екатеринбурге наблюдалось полярное сияние (ФОТО)

Минувшей ночью в Свердловской области наблюдалось яркое полярное сияние. Цветные всполохи в небе были заметны в окрестностях Екатеринбурга, Дегтярска, Ревды и Березовского.

Редкое природное явление заснял астрофотограф Евгений Кудымов. «Сегодня ночью было одно из мощнейших сияний, которых мне удалось запечатлеть над широтой Екатеринбурга. Проехав в сторону севера около 40 км от города, его можно было увидеть без каких-либо усилий», – рассказал фотограф в соцсети.

Причиной полярных сияний в широтах Среднего Урала стала слабая магнитная буря, которая прошла во второй половине дня 12 сентября. Всплески солнечной активности могут наблюдаться и в ближайшие дни. «Математические прогнозы на неделю с 11 по 17 сентября показывают весьма высокие вероятности нестабильной геомагнитной обстановки», – говорится в сообщении Института космических исследований РАН.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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