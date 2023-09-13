Госавтоинспекторы заново учат ездить водителей пассажирского транспорта

В ГИБДД начали проводить лекции для водителей пассажирского транспорта и сотрудников компаний-перевозчиков. Поводом для встречи стал рост числа ДТП с участием пассажирского транспорта в Екатеринбурге и Свердловской области.

С начала этого года на территории региона зафиксировано 4 ДТП с погибшими по вине водителей автобусов. Всего в Екатеринбурге случилось 33 аварии по вине водителей автобусов, в прошлом году за аналогичный период было 32 аварии. При этом во время столкновений год назад пострадали 40 человек, а в этом – 50.

«Водители пассажирского транспорта системно перестраиваются с нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части. Очень много ДТП, таких как падение пассажира в салоне пассажирского транспорта. Но тут нужно разбирать все для этого послужившие обстоятельства. Тут или пассажир может нарушить правила поведения в салоне, или водитель агрессивно управляет транспортным средством. Но самая большая доля транспортных происшествий – это падение пассажиров», – сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД Свердловской области Александр Порубенко.

На встрече сотрудники ГИБДД вместе с водителями обсудили аварийные ситуации, произошедшие в городе. Госавтоинспекторы напомнили, что по всему Екатеринбургу стоят камеры. Потому нарушителей будут наказывать, а вместе с ними и компании, которые занимаются перевозками.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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