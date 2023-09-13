В филармонии рассказали о новом сезоне

В Свердловской государственной академической филармонии начинается новый сезон – 88-й. Он будет посвящен органной музыке, рассказал первый замдиректора Рустам Хасанов.

«До конца года будет продолжаться рахманиновская тема. Но в этом сезоне – акцент на духовом органе, которому 50 лет исполнится уже в октябре. Его поставили в год 250-летия города в октябре», – рассказал Хасанов.

В этом сезоне филармония проведет турнир «Короли Органа» по спортивным правилам. «Будет турнирная таблица, будут пары, публика выбирает лучшего», – отметил Хасанов.

Всего будет три серии концертов – осенняя, где сойдутся мэтры, зимняя – для молодых исполнителей, и весенняя серия – для органисток. Будут 1/8, 1/4 и 1/2 финалов. «Победитель каждой из трех номинаций – мэтры, молодые исполнителя и леди – выступят на финале в июне», – добавил Хасанов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»