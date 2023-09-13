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Среда, 13 сентября 2023, 15:14 мск

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Спортсмены из Верхней Пышмы завоевали медали на чемпионате мира по пляжному самбо (ФОТО)

Спортсмены Клуба самбо из Верхней Пышмы привезли награды с чемпионата мира по пляжному самбо, который проходил в Доминиканской Республике.

Мировой чемпионат по данному виду спорта прошел уже в третий раз, с каждым годом он набирает обороты и популярность. В соревнованиях приняли участие 32 страны и более 150 спортсменов – это рекорд на данный момент. Правила пляжного самбо существенно отличаются от классического. Поединок длится всего три минуты, до тех пор, пока кто-нибудь из борцов не совершит движение, которому судья дает оценку. Это приводит к тому, что темп схватки значительно ускоряется, она становится более динамичной и зрелищной.

В первый день прошли личные турниры. Дебютант чемпионата из Клуба самбо Верхней Пышмы Дамир Шамсутдинов (58 кг) нисколько не стушевался и с первой попытки завоевал золото. Более опытный участник Артур Хапцев (88+ кг) выиграл бронзовую медаль в личном зачете.

Во второй день соревнований разыгрывалось командное первенство. Артур Хапцев после личной бронзы вышел на ковер еще и в составе сборной. В полуфинальной встрече, где соперникам потребовались все отведенные регламентом пять поединков, наши ребята уступили румынам (которые впоследствии стали чемпионами). Но затем отвоевали третье место у бразильцев. Таким образом, Хапцев уезжает из Доминиканы с двумя бронзовыми наградами, в личном и командном турнирах.

«Свердловская область – кузница чемпионов мира по самбо. Именно у нас вырастают спортсмены, которые достигают невероятных успехов в самой народной борьбе – самообороне без оружия. Я горжусь успехами Артура Хапцева и Дамира Шамсутдинова – они показали невероятный результат. Знаю, что на соревнованиях Артур получил травму колена, будем помогать нашему спортсмену восстановиться», – сообщил координатор проекта «Zа самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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