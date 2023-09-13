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Среда, 13 сентября 2023, 15:14 мск

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Ресейлеры открыли предзаказ на iPhone 15 – цены доходят до 250 тысяч

Российские ресейлеры открыли предзаказ на новую линейку телефонов от Apple. Цены на них доходят до 250 тысяч рублей. Это самая дорогая модель из семейства iPhone 15 – Pro Max с памятью 1 терабайт. Аналогичный телефон с объемом памяти вдвое меньше будет стоить 220 тысяч, а с памятью 256 гигабайт – 190 тысяч.

Немногим дешевле Pro-версия – от 155 тысяч за телефон с памятью 128 гигабайт до 235 тысяч за модель с памятью 1 терабайт.

Дешевле всего обойдется «стандартный» iPhone 15 – от 125 тысяч за смартфон с объемом памяти 128 гигабайт до 170 тысяч за такой же телефон, но с памятью 512 гигабайт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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