В Екатеринбурге покажут знаменитый спектакль Александринского театра про войну и гуманизм в политике

В Екатеринбург привезут спектакль «Честная женщина» Александринского театра Санкт-Петербурга. Политический триллер, поставленный известным режиссером Валерием Фокиным, рассказывает про попытки остановить войну в государстве «Исламская Республика». Показ пройдет 1 октября в Ельцин-центре.

«Действие спектакля разворачивается в наши дни. Ближневосточное государство «Исламская Республика» охвачено гражданской войной. Мировое Сообщество бессильно: получив ядерную бомбу, Верховный Лидер гарантировал невмешательство Запада и теперь планомерно истребляет оппозицию. Страна на грани гуманитарной катастрофы. Последний шанс восстановить мир – переговоры при посредничестве России и США, проходящие на нейтральной территории, в токийском аэропорту Нарита. Переговоры созваны неправительственной организацией «Надежда-21»: роль ее лидера, заглавного персонажа пьесы – «честной женщины», исполняет народная артистка России Марина Игнатова», – говорится в анонсе спектакля.

Зрители станут свидетелями закулисной драмы в высших эшелонах власти. Все это – на фоне пандемии, экологического кризиса, террористической угрозы и разлада общества.

«Столкновение интересов неизбежно: так возможен ли гуманизм в политике сегодня? Можно ли разорвать порочный круг взаимной паранойи и что-то изменить к лучшему? Или большая политика как была, так и останется банальным «театром»?» – задаются вопросом авторы постановки.

Главную роль исполняет народная артистка России Марина Игнатова (БДТ им. Г.А. Товстоногова), также в спектакле заняты заслуженная артистка России Елена Зимина и заслуженный артист России Семен Сытник.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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