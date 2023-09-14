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Четверг, 14 сентября 2023, 10:07 мск

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У кошачьих лемуров из Екатеринбургского зоопарка родилась двойня (ФОТО, ВИДЕО)

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбургский зоопарк официально сообщил о рождении двух детенышей у пары кошачьих лемуров. Малыши появились на свет еще в июле, но почти не показывались людям на глаза.

«Сейчас двойняшки уже очень активны, прыгают и лазают по специальным приспособлениям в вольере, интересуются всем, что происходит вокруг, наблюдают за происходящим, начали увлекаться развивающими играми. Лемуры по своей природе дружелюбны, общительны и любопытны. Их поведение в некоторых деталях напоминает кошачье, и сейчас маленькие лемуры в своих играх немного похожи на котят», – рассказали в зоопарке.

Детеныши лемуров

Питаются лемуры фруктами и овощами, очень любят черешню и арбуз, не отказываются от саранчи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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