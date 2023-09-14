Мобильный трафик в Свердловской области за год вырос на 20%

В Свердловской области растет потребление мобильного трафика, за последний год он увеличился на 20%. По данным «Мегафона», заметнее всего оказалась динамика в использовании скоростного 4G-интернета. Сегодня на него уже приходится 92% от всего объема передачи данных – это один самых высоких показателей в УрФО.

За год трафик в LTE прибавил 3 процентных пункта. Этому способствовало развитие сети в регионе, активное распространение современных смартфонов, программа рефарминга по переведу частот из 2G и 3G в современный стандарт LTE и желание свердловчан скачивать данные на комфортно высокой скорости.

Самыми качающими пользователями области стали жители Кашино и Лесного. Здесь в среднем на одного владельца смартфона или планшета приходится наибольшее количество мегабайт. В первой десятке также Красноуральск, Верхний Тагил, Дегтярск, Туринск, Алапаевск, Талица, Нижняя Салда и Сухой Лог. Екатеринбург разместился в середине рейтинга.

Среди небольших населенных пунктов лидерство по количеству трафика заняли Ертарский, Антоновский, Нейво-Шайтанский, Басьяновский, Заводоуспенское, Махнёво, Новопаньшино, Шокурово, Кытлым и Таборы.

«Как мы видим, скоростной интернет и возможность быстро загружать из сети нужные данные необходимы всем – и жителям крупных городов, и небольших сел, и деревень. Поэтому нашей задачей сегодня становится повышение эффективности существующей инфраструктуры, развитие сети там, где абоненты особенно активно проявляют себя в мобильном интернете. Это позволяет наращивать скорость передачи данных для наших клиентов», – подчеркивает Яков Пахоми, технический руководитель «Мегафона» в Свердловской области.

Ранее техническая служба оператора определила 100 локаций области, где были построены новые телеком-объекты и проведен серьезный апгрейд существующих. Над качеством услуг поработали в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Асбесте, Арамиле, Нижнем Тагиле, Березовском, Полевском и других.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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