Челябинцам – 215 тысяч, екатеринбуржцам – 200: сколько денег нужно уральцам для счастья

Для того чтобы чувствовать себя счастливым, жителям крупнейших городов Урала необходимо зарабатывать не меньше 200 тысяч рублей в месяц.

Такие результаты опубликовал сервис по поиску работы SuperJob. Самые высокие запросы на Урале – у жителей Челябинска: 215 тысяч в месяц. Жители Тюмени готовы быть счастливы за 210 тысяч, а Екатеринбурга – за 200 тысяч. Полгода назад эти цифры составляли 200, 195 и 195 тысяч соответственно.

В целом по стране рейтинг городов с самыми высокими запросами возглавили Москва (265 тыс. рублей), Санкт-Петербург и Владивосток (по 230 тыс. рублей). Самые скромные «счастливые» суммы – в Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тыс. рублей), в Ярославле и Барнауле (по 177 тыс. рублей).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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