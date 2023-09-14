Названо имя нового главы думских единороссов

Фракцию «Единой России» во вновь избранной городской думе Екатеринбурга возглавит Алексей Вихарев. Информацию подтверждают источники агентства в местном отделении партии, отмечая, что вопрос уже решен, однако для утверждения кандидатуры потребуется пройти еще несколько официальных обязательных процедур.

Отметим, что сегодня у ЕР прошел президиум в закрытом режиме, однако пока официально пресс-служба единороссов не комментирует решения.

Напомним, фракция «Единая Россия» в думе Екатеринбурга состоит из 27 человек, четверо из них прошли в ЕГД по партисписку, еще 23 победили в своих одномандатных округах. У ЕР, таким образом, порядка 75% голосов в думе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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