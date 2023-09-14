В 90% свердловских школ нашли нарушения в организации питания

Проверки Роспотребнадзора в течение года выявили тысячи нарушений организации питания в школах Свердловской области: те или иные недочеты были в 90% учебных заведений. Школы оштрафованы на 4,5 миллиона рублей.

«Больше нарушений не стало, по отдельным позициям даже меньше. Более 90% школ в прошлом учебном году были с нарушениями, в целом на один объект приходится от 1 до 10 нарушений. Когда мы такую работу по проверке питания начинали, были школы и с 20 нарушениями, так что динамика есть, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева. – За год было составлено 938 протоколов об административных нарушениях, 690 протоколов о наложении штрафов, школы оштрафованы на 4,5 миллиона рублей».

В Роспотребнадзоре отметили, что сегодня вообще нет претензий в материально-технической базе школьных столовых и комбинатов питания. Все нарушения связаны с человеческим фактором. Основные – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил мытья посуды, личной гигиены, несвоевременное прохождение медосмотров и так далее. В текущем учебном году проверки школ уже начались.

Добавим, что на организацию школьного питания в этом году выделено почти 7 миллиардов рублей, из них 2 миллиарда – из федерального бюджета, 5 – из областного. За счет этих средств бесплатно еду получают школьники младших классов, а также льготники.

Что касается жалоб школьников и родителей, чаще всего они касаются температуры блюд и вкусовых качеств. Если ребенку дают холодный обед, вопрос можно решить, придя в школу и посмотреть на организацию процесса: если будут замечания, их можно будет устранить. А вот вопрос вкуса – дело субъективное, считает председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

«Мы вчера были в школе, там давали рыбные котлеты. А дети многие не приучены к рыбе. То же самое и с другим. Это не значит, что это невкусно. Это значит, что наши дети не приучены к здоровой еде. Если мы употребляем майонез, соус, пересоленное, то правильно приготовленное в щадящем режиме ребенку будет невкусно. Поэтому вкусно-невкусно – это субъективно», – отметила представитель родкома.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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