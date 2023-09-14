Был кошкотоп, стал – семейный парк. Как в Кировграде преобразили пустырь с болотом (ФОТО)

Свердловская область – один из регионов, который активнее других голосует за преобразование общественных пространств. Особенно в небольших населенных пунктах. «Принципиально важно, чтобы проекты создания комфортной среды реализовывались не только в крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах», – ранее говорил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Активность людей, которые живут в маленьких или отдаленных населенных пунктах, объясняется очень просто. «Наши жители видят, как на их глазах преображаются набережные и парки, как на месте пустырей появляются скверы и детские площадки, поэтому сомнений в том, чтобы активно участвовать в голосовании в рамках «Комфортной городской среды», у них нет», – пояснил глава свердловского минЖКХ Николай Смирнов.

Очередной пример трансформации общественного пространства – в Кировграде. Этим летом там открыли новый парк – «Прудик» рядом с домом на Кировградской, 48. Прежде это была запущенная территория с водоемом, который местные жители презрительно называли «лужей» и «кошкотопом».

Фото «до» предоставлены пабликом «Типичный Кировград»

Но благодаря нацпроекту кировградцы добились того, чтобы здесь появилась обустроенная площадка. Заросли сорняков выкосили, берега водоема отсыпали и устроили систему водоотведения, чтобы он не переполнялся, сам прудик почистили, а вокруг установили шезлонги и скамейки-качели, организовали детские площадки с горками, паутинками, гигантами. Пространство разбили для ребят разного возраста – интересно тут и малышам, и школьникам. Нашлось место и родителям младенцев, которые прогуливаются вокруг нового парка с колясками. На Прудике появилась и спортивная инфраструктура – огороженная площадка для футбола, а также летняя сцена.

Кировград, Екатерина Норсеева

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