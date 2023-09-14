В школе № 44 в Екатеринбурге эвакуировали учеников из-за угрозы пожара

В Екатеринбурге сегодня днем загорелся пристрой школы № 44 на улице Санаторной. Как сообщили в ГУ МЧС региона, тревожное сообщение поступило в 13:11.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 760 человек. Пострадавших нет. Очаг возгорания находился на площади 10 кв. м. Угрозы распространения пожара на школу не было. Пожарные потушили огонь за несколько минут. В тушении участвовали 9 человек и 3 единицы спецтехники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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