Не больше одного звонка в сутки: приставы напомнили правила работы коллекторов с должниками

За 8 месяцев 2023 года к судебным приставам обратились 569 жителей Свердловской области, которым досаждали коллекторы. Это на 109 обращений меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом рассказал на пресс-конференции замруководителя ГУ ФССП по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.

Представитель ведомства напомнил гражданам, что деятельность по взысканию долгов сегодня серьезно ограничена законом. Во-первых, взыскивать долг может только непосредственно учреждение, которое предоставило займ – банк или МФО. Привлекать к этому процессу третьих лиц возможно только с письменного согласия самого должника, в противном случае – это уже нарушение.

Также действуют ограничения по частоте взаимодействия с должником: личные встречи – не чаще одного раза в неделю; телефонные звонки – не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю или 8 раз в месяц; текстовые сообщения – не чаще двух раз в сутки и 16 раз в месяц. Кроме того, нельзя беспокоить должников раньше 8 часов утра и позже 22 часов вечера.

Если эти правила нарушаются, можно направить обращение в ГУ ФССП Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 7.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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