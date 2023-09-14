Уральский полпред на Ямале призвал молодежь путешествовать по Уралу

В Салехарде прошел семинар по развитию молодежного туризма, на котором молодых людей призвали больше путешествовать по России и по Уралу в частности. По мнению полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, это способствует развитию гражданственности и патриотизма.

На мероприятии в пример другим регионам ставили успехи развития туризма на Ямале. Привлекая путешественников в ЯНАО, местное турсообщество делает ставку на сохранение уникальной северной природы, самобытности. При этом в регионе постоянно совершенствуют инфраструктуру и разрабатывают новые турпродукты. Число туристов на Ямале растет, и опыт округа может быть полезен другим субъектам УрФО, – отметили на совещании.

От лица Владимира Якушева участников совещания приветствовал главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Путешествия по России – это не только интересный досуг и развлечения. Это способ познакомиться с родной страной. Увидеть ее многообразие. Погрузиться в культуру и традиции регионов. Научиться лучше понимать людей. Ощутить величие страны и еще сильнее полюбить ее. Так, через глубокое знакомство с Россией можно воспитать в молодых людях гражданственность и истинный патриотизм. То самое отношение к стране, которое станет залогом ее дальнейшего процветания», – привел слова Владимира Якушева главный федеральный инспектор по Ямалу.

Туристический потенциал есть у всех регионов УрФО, отметили участники семинара. На Урале есть величественная природа, исторические достопримечательности, промышленные объекты и многое другое.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»