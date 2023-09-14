Трамваи № 9, 14, 17 на две недели изменят маршруты

С 16 сентября по 1 октября изменятся схемы движения трамваев № 9, 14 и 17 на участке от остановки «Ферганская» до конечной станции «Керамическая».

Это связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный.

Маршруты трамваев будут следующими:

– № 9: станция метро Ботаническая – улица Юлиуса Фучика – улица 8 Марта – улица Титова – Вторчермет;

– № 14: Фрезеровщиков – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – улица Титова – Вторчермет;

– № 17: станция метро Ботаническая – улица Юлиуса Фучика – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – Фармацевтический колледж (Кушвинская).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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