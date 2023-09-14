В Свердловской области отменяют противопожарный режим

С 15 сентября на территории Свердловской области снимаются ограничения особого противопожарного режима. Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства региона.

«Отмена режима стала возможной в связи с тем, что пожарная обстановка Свердловской области оценивается специалистами как стабильная. Говорить о низких рисках возникновения возгораний позволяют и сложившиеся погодные условия. На Среднем Урале уже более двух недель не фиксировалось природных пожаров», – сообщили в департаменте информационной политики.

Таким образом, снимается запрет на использование открытого огня и мобильных мангалов, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. Особый противопожарный режим в Свердловской области действовал ровно пять месяцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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