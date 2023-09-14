Уральская писательница стала автором «Тотального диктанта»

Автором «Тотального диктанта» в 2024 году станет уральская писательница Анна Матвеева, автор книги «Перевал Дятлова», многократный финалист премий «Большая книга».

«Как многие писатели, я, конечно же, мечтала стать автором «Тотального диктанта» и втайне примеряла на себя эту возможность. Но все равно для меня это стало полной неожиданностью. Очень радостной. Текст, который напишут участники 20 апреля, будет посвящен дневникам: они меня очень давно интересуют ― и как явление, и как жанр. И как писателя, и как человека. Были другие идеи, которые я обдумывала, но остановилась на этой, поскольку, как мне кажется, текст такого масштаба надо писать не только о том, что неплохо знаешь, но и о том, что любишь», – сказала она.

Напомним, столицей «Тотального диктанта» в этом году был Нижний Тагил.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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