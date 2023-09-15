Студенты УрФУ жалуются на грядущие массовые отчисления: комментарий вуза

Студентам Уральского федерального университета пригрозили массовыми отчислениями. Якобы те, кто не сдаст долги до 18 сентября, учиться дальше не смогут. Речь идет о нескольких сотнях неуспевающих. Однако в вузе говорят: отчисления коснутся только тех, кто копил долги долгое время и не стремится их сдавать.

«Позавчера, 13 сентября, появился приказ и.о. ректора Сергея Кортова, по которому все, кто не сдаст долги до 18 сентября, будут отчислены. То есть на сдачу долгов дали три дня, потому что впереди выходные. Многие преподаватели еще даже из отпусков не вернулись. Слышала, что какие-то родители готовят жалобы в прокуратуру по поводу незаконных действий вуза», – рассказала «Новому Дню» мама одного из студентов УрФУ. По словам ее сына, в списках от каждого института – сотни фамилий.

В УрФУ говорят, что ничего из ряда вон выходящего не происходит: никаких массовых отчислений не будет. Вуз, в соответствии с законом «Об образовании», отчислит только тех, кто накопил долги еще с прошлых сессий.

«Никаких массовых отчислений в вузе не проводится, правила обучения не менялись, все они прописаны в законе «Об образовании». Отчислять, как и предусмотрено законом, будут тех, кто не справился с сессией, причем речь идет даже не о прошлой летней сессии, – а о зимней. Речь идет о студентах, которые еще в зимнюю сессию не сдали сразу несколько дисциплин, у некоторых – до 40 «хвостов». У учащихся была возможность сдать долги в апреле, мае, июне. Но они этого не сделали по каким-то причинам. Сейчас идет сбор документов от институтов о наличии и количестве долгов у студентов, проверяется, не находится ли тот или иной студент в академическом отпуске. Это нормальная практика для всех вузов – отчислять тех, кто не хочет и не может учиться», – пояснили в пресс-службе УрФУ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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