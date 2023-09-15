Депутатов заксо соберут на внеочередное заседание

Депутатов свердловского заксо собирают на внеочередное заседание 20 сентября.

Главным вопросом повестки станет передача городу Екатеринбургу нескольких объектов областной собственности. Как сообщает пресс-служба заксо, речь идет о водоотводном канале, очистных сооружениях и ряде объектов улично-дорожной сети в Новокольцовском районе.

Этот вопрос уже рассмотрел профильный комитет. Передача объектов в собственность Екатеринбурга позволит сократить расходы областного бюджета на их содержание.

Первое осеннее заседание заксо по графику должно состояться 24 октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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