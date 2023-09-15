В Верхней Пышме начался международный турнир по настольному теннису среди детей

Международный турнир по настольному теннису памяти Владимира Белоглазова среди спортсменов 2012 года и моложе проходит в Верхней Пышме.

Организаторы соревнований – верхнепышминский клуб настольного тенниса и Благотворительный фонд «Дети России» – собрали на одной площадке 128 сильнейших игроков – 64 мальчика и 64 девочки. Все они получили персональные приглашения или занимают 1-40-е места в рейтинге Федерации настольного тенниса России. Соревнования стартовали 14 сентября.

Международный турнир посвящен памяти Владимира Белоглазова. Во многом благодаря ему началось возрождение настольного тенниса на Урале. В 2007 году по его инициативе был создан Клуб настольного тенниса, который сегодня стал одним из лучших в России и получил мировую известность.

«Владимир Алексеевич был замечательной, выдающейся личностью. Турнир в его память проходит третий раз. Турнир полный позитивных эмоций. Не сомневаюсь: такими яркими мероприятиями светлая память об этом человеке продолжит жить в наших сердцах многие годы», – отметил в ходе церемонии торжественного открытия турнира Дмитрий Малышев, президент Клуба настольного тенниса.

Отметим, что Владимир Белоглазов был первым президентом Клуба и вице-президентом Благотворительного фонда «Дети России».

«Вовлечь как можно больше ребят в занятия спортом, создать условия, необходимые для этого, дать возможность развиваться, идти к победам. Всё это старался привнести в жизнь Владимир Белоглазов. Он был человеком с большим сердцем и очень любил детей», – обратился к участникам турнира в ходе открытия Багир Абдулазизов, вице-президент Благотворительного фонда «Дети России».

Победители станут известны 17 сентября, когда пройдут матчи за 1-32 места среди девочек и мальчиков. Призовой фонд составляет 300 000 рублей. За персональные награды борются дети из 28 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Армении.

«В этом году расширилась география состязаний. Участники с гордостью защищают флаги своих регионов, своих стран. Наверное, это лучший показатель того, что память о Владимире Алексеевиче остаётся с нами в добрых делах», – отметил Алексей Свалов, депутат законодательного собрания Свердловской области.

По словам Ольги Белоножкиной, заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области, настольный теннис на Среднем Урале популярен. Им занимается около 17,5 тысяч человек. Регион с гордостью принимает эти состязания. «Владимир Белоглазов сделал многое для того, чтобы у большого количества юных спортсменов Урала, России, других стран появилась такая великолепная площадка для соревнований», – завершила выступление Ольга Игоревна.

В числе почётных гостей церемонии торжественного открытия состязаний также были Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области и Иван Соломин, глава городского округа Верхняя Пышма.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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