Под Сысертью после аварии загорелась иномарка – водитель погиб

На федеральной трассе под Сысертью произошла серьезная авария – погиб один человек и еще четверо получили травмы.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, на 135 километре дороги М5 «Урал» столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Шкода Октавия». В результате «Фольксваген» загорелся, водитель погиб на месте. Еще четверым пострадавшим медики оказывают помощь.

Причины аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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