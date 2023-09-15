На Урале снимут художественный фильм о Павле Бажове

Биография уральского писателя Павла Бажова станет темой художественного фильма, который снимут к его 145-летию.

Как сообщили в ДИПе, режиссером фильма «Бажов. Одолженное время» станет Андрей Ким, первый съемочный день намечен на 18 сентября, сдать фильм авторы рассчитывают в ноябре будущего года. Ленту широко покажут на Урале, также авторы планируют свозить ее в Москву, в новые регионы.

На съемки фильма выделят более 5 миллионов рублей из Президентского фонда, еще столько же аккумулировал инициатор – благотворительный фонд «Бажов».

«В художественной, а особенно – кинематографической форме, биография Павла Бажова еще не получила достойного отражения. Между тем Бажов стал известным писателем в очень немолодом возрасте, и в его биографии нашли свое отражение все важнейшие вехи истории страны, начиная с Октябрьской революции и Гражданской войны. Именно стремление сохранить память о культурном богатстве уральской горнозаводской цивилизации, которая в 1920-1930 годы под влиянием марксизма изображалась исключительно в негативных тонах, превратило рядового провинциального журналиста в крупнейшего российского писателя, и мы хотим показать это в художественной форме, понятной и интересной современному зрителю», – пояснил директор фонда «Бажов» Сергей Полыганов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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