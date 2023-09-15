Митрополит Евгений освятил пансионат для долечивания онкобольных детей (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня митрополит Евгений провел чин освящения пансионата для долечивания и реабилитации онкобольных детей. «Есть такие задачи, решение которых находится в человеческих силах, но есть ситуации, в которых человек понимает свое собственное бессилие. Такое происходит, когда приходит болезнь, особенно когда болезнь приходит к ребенку. Даже у врача, который посвятил свою жизнь лечению людей и по своим профессиональным навыкам много что может сделать, бывают моменты, когда он разводит руками и говорит: «Здесь поможет только Бог». Вот такое свидетельство очень дорого, потому что Бог действительно помогает», – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

Владыка еще на открытии пансионата (оно прошло в августе, его приурочили к 300-летию Екатеринбурга) передал главному врачу ОДКБ Олегу Аверьянову иконы царской семьи и Евгения Боткина, а сегодня в каждой палате появились образы Богородицы и других святых. На чине освящения присутствовали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, а также представители городской думы Алексей Вихарев, Владислав Овчинников и Алексей Шестаков.

В пансионате есть 36 комнат проживания «Мать и дитя», 6 двухместных палат дневного стационара, игровые зоны и школьный класс. Здесь дети после операций будут получать необходимый уход и поддержку – раньше они оставались в больничных палатах, что удручающе воздействовало и на маленьких пациентов, и на их родителей, теперь же они будут проводить время вместе.

«Качество оказания медицинской помощи с введением пансионата, безусловно, станет еще выше. Помощь будет доступна еще большему количеству нуждающихся в этом детей. За пределами Москвы нет второго такого центра – мы видим, какое тут медицинское оборудование, оснащение. Все сделано с большой любовью. Слава Богу, что все случилось таким образом», – сказал глава фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Добавим, первые пациенты разместятся в пансионате уже в самом скором времени – в течение месяца.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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