На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погибла пешеход. Водителя ищут

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла авария, в которой погибла пешеход. По данным ГИБДД, вечером 15 сентября водитель сбил 70-летнюю женщину, которая шла по обочине, и скрылся с места происшествия. Медики доставили пострадавшую в больницу Серова, но пациентка скончалась.
«По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.
Госавтоинспекция обращается к очевидцам происшествия, а также лицам, располагающим какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить в дежурную часть МО МВД России «Серовский» по телефону +7 (34385)9-02-20, либо 02, также можно обратиться в Госавтоинспекцию г. Серов, каб. 6, или в дежурную часть полиции», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Серов, Владислав Тринько
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