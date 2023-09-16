На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погибла пешеход. Водителя ищут

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла авария, в которой погибла пешеход. По данным ГИБДД, вечером 15 сентября водитель сбил 70-летнюю женщину, которая шла по обочине, и скрылся с места происшествия. Медики доставили пострадавшую в больницу Серова, но пациентка скончалась.

«По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.

Госавтоинспекция обр­ащается к очевидца­м происшествия, а также лицам, распола­гающим какой-либо ин­формацией о данном ДТП, позвонить в дежурную часть МО МВД России «Серовский» по телефону +7 (34385)9-02-20, либо 02, также можно обра­титься в Госавтоинсп­екцию г. Серов, каб. 6, или в дежурную часть полиции», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Серов, Владислав Тринько

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