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Суббота, 16 сентября 2023, 15:40 мск

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Около 20 тысяч человек приняли участие в «Кроссе нации» (ФОТО)

Фото ДИП Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня прошли массовые забеги в рамках «Кросса нации». По данным департамента информационной политики, участие в них приняли 19,8 тысячи человек.

Отметим, что в первом после пандемии забеге, в 2022 году, участвовали 16,6 тысячи человек. А в 2019 году в Екатеринбурге «Кросс нации» бежали почти 50 тысяч человек.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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