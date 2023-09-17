На Урале разбился водитель квадроцикла (ФОТО)

В Свердловской области водитель квадроцикла погиб в аварии. ДТП произошло сегодня в четыре часа утра в Пригородном районе Нижнего Тагила. По предварительным данным ГИБДД, за рулем транспорта был 41-летний мужчина.
«Водитель квадроцикла «Artic cat», следуя со стороны поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила с небезопасной скоростью, потерял контроль за управлением транспортного средства и допустил опрокидывание», – сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Там также отметили, что мужчина не использовал мотошлем и защитную экипировку. От полученных травм мужчина скончался до прибытия бригады медиков.
Свердловская область, Владислав Тринько
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