Самбисты из Верхней Пышмы выиграли на международном турнире в Уфе 12 медалей

Триумфальными стали для спортсменов из Верхней Пышмы международные соревнования по самбо, которые завершились в Уфе. Они выиграли 12 медалей: две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Наиболее результативным оказался первый день турнира, когда было завоевано сразу восемь наград.

Лучшие результаты спортсменами из Верхней Пышмы были показаны в категории до 64 кг – три медали. В финале встретились одноклубники Егор Смертин и Виталий Симаков. В упорной и равной борьбе чуть сильнее оказался Егор. У него – чемпионский титул, у Виталия – серебро. Третье место досталось здесь Александру Пшеничных.

В категории до 71 кг победу праздновал Евгений Сухомлинов. В поединке с Владиславом Мардусевичем из Беларуси решающим для Евгения оказался бросок на два балла. На третьей строчке в этом весе расположился Андрей Селиванов.

Данир Шамсутдинов выиграл бронзовую медаль в категории до 58 кг. Универсал Сергей Кузнецов, который одинаково успешно выступает и в спортивном, и в боевом самбо, удостоился серебряной награды в боевом разделе (до 98 кг). Компанию ему в этой дисциплине составил Глеб Познахирко, ставший бронзовым призером в 98 + кг.

Во второй день соревнований верхнепышминские самбисты положили в копилку клуба два серебра и две бронзы.

Самым драматичным и остросюжетным получился финальный поединок в весе до 88 кг Турпалали Гусиханова против Владислава Панова из Красноярского края. Пропустив в самом начале бросок на спину на четыре балла, Турпалали затем серией эффектных приемов заставил поверить, что он все же добьется победы, но, тем не менее, окончательным итогом стало второе место.

Серебряная медаль также оказалась в активе спортсмена в супертяжелом весе Глеба Познахирко (98+кг), которую он завоевал вслед за бронзой в боевом турнире накануне.

Сергей Кузнецов (до 98 кг) подтвердил свою универсальность: после серебра в боевом самбо он отметился бронзовой наградой в категории спортивного самбо.

Кроме того, вклад медальный зачет сделал Александр Пшеничных, который удостоился бронзы в категории до 64 кг. Так же, как и накануне, в классическом спортивном разряде.

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 человек. Помимо россиян это были представители Белоруссии, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана.

«Свердловские спортсмены в очередной раз доказали, что наша школа самбо – одна из сильнейших в стране. Всегда с интересом слежу за соревнованиями и болею за наших борцов. Для Свердловской области самбо – один из главных видов спорта, дети начинают заниматься борьбой со школьной скамьи. Совместно с общественным советом партпроекта «Za самбо» мы создаем для этого все необходимые условия. Талантливые самбисты начинают заниматься профессионально и добиваются высоких наград под руководством заслуженных тренеров России нашего Клуба самбо Верхней Пышмы. Поздравляю ребят с победой и желаю покорения новых спортивных вершин», – поделился координатор федерального партийного проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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