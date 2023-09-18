Спецавтобаза рассказала, сколько перерасчетов сделала родственникам бойцов СВО

В Свердловской области только в этом году почти 600 семей бойцов специальной военной операции получили перерасчеты за обращение с отходами, рассказали в пресс-службе регоператора Восточной зоны «Спецавтобаза». Там сообщили, что заявления на перерасчет подали в 2023-м 583 семьи, а в прошлом году – 418.

Заявления продолжают принимать и сейчас. «Перерасчет будет сделан за весь период временного отсутствия человека, но, это прописано в постановлении правительства РФ, не более, чем за полгода. То есть раз в 6 месяцев документы придется подавать снова», – рассказал коммерческий директор ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор Малютин.

Чтобы получить перерасчет, нужно заполнить заявление на сайте регоператора, а к нему приложить копию паспорта с пропиской (по тому адресу, где делают начисления за мусор) и справку о нахождении на СВО из военкомата или воинской части.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»