В среду дорожники перекроют Тюменский тракт

В среду, 20 сентября, дорожники перекроют трассу Р-351 Екатеринбург – Тюмень, на участке в районе 176 километра. На один час, с 13:00 до 14:00, дорога будет закрыта из-за ремонта путепровода через железную дорогу, там будут демонтировать балки.

Машины пустят в объезд через Пышму – по улицам Кирова, Ленина, Некрасова и дорогам Пышма – Чупино, Яр – Куяровское, уточнили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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