В Свердловской области стало больше коров и меньше свиней

В августе 2023 года по сравнению с августом 2022-го в свердловских хозяйствах на 0,8% увеличилось поголовье крупного рогатого скота, коров стало больше на 2,0%.

Как сообщили в Свердловскстате, сейчас в регионе насчитывается 266 тысяч голов КРС, в том числе 118 тысяч коров.

Поголовье свиней, напротив, снизилось на 3,7% и составило 365,4 тысячи.

За 8 месяцев 2023 года в хозяйствах области произвели 155,7 тысячи тонн мяса, 575,4 тысячи тонн молока, более 1 млрд куриных яиц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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