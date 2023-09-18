Уралец пожаловался прокурору на аморальную сцену в фильме «Барби»

Житель Краснотурьинска Антон Ежов пожаловался в прокуратуру на владельца кинотеатра «Новое кино», который показывал в своем зале фильм «Барби».

По мнению зрителя, в фильме пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения. В частности, его возмутила сцена, в которой Кена целуют в щеку двое мужчин. «17 сентября в этом кинотеатре был продемонстрирован фильм «Барби», наполненный западной пропагандой о нетрадиционных сексуальных отношениях. Хочу отметить, что возрастные ограничения у фильма 16+, но в зале находились дети и младше.Считаю недопустимым показывать фильмы такого содержания и не понимаю почему его по итогу не запретили. Надеюсь, что прокурор установит нарушение и показ фильма прекратят, так как он пагубно влияет на подрастающее поколение», – написал Ежов на своей странице «Вконтакте» и приложил фото запроса в прокуратуру.

Напомним, официально в российский прокат фильм «Барби» не выходил.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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