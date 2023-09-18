На Урале собрано более трети зерновых

К середине сентября в УрФО убрали более трети урожая. Как сообщили в полпредстве, аграрии уже обмолотили 36 процентов зерновых и зернобобовых культур, собрав почти 2,5 миллиона тонн зерна.

«Погодные условия благоволят аграриям во всех сельскохозяйственных регионах Уральского федерального округа. Уборка урожая идёт высокими темпами, и сбавлять обороты нельзя, – подчеркнул полпред Владимир Якушев. – Нужно пользоваться моментом, завершать сбор урожая и переходить к активному севу озимых».

Средняя урожайность по зерновым и зернобобовым в этом году ниже прошлогодней: 18,5 центнера с гектара против 21,5 ц/га. Однако, по прогнозам экспертов, это не окажет негативного влияния на продовольственную безопасность регионов. Собранного зерна и зернобобовых хватит для обеспечения внутреннего спроса.

На сегодняшний день также собрано 30 тысяч тонн овощей (четверть от площади сева) и 136 тысяч тонн картофеля (пятая часть от площади сева). Урожайность по этим позициям тоже несколько ниже прошлогодней, однако это не повлияет на насыщение внутреннего рынка.13:01

Екатеринбург, Елена Владимирова

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