Убийцу из парка УРГУПСа приговорили к пожизненному сроку

Свердловский областной суд вынес приговор мужчине, который убил одного человека и ранил другого в парке УрГУПСа. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью сокрытия другого преступления), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Напомним, все три преступления были совершены в один день – 12 июня 2022 года, в парке вуза. По версии следствия, обвиняемый выпивал со своим знакомым 1966 г. р. В какой-то момент он решил украсть у товарища удочку, после чего спрятался. Когда собутыльник нашел злоумышленника, тот четыре раза ударил его ножом, раненый чудом выжил. Но на этом обвиняемый не успокоился: он заметил в парке свидетеля, которого убил двумя ударами того же оружия. Следом преступник напал на проходившую мимо девушку, но ей удалось убежать.

Напомним, тело убитого было найдено в парке вечером того же дня, а раненого доставили в больницу. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц», которые сразу же были соединены в одно производство. Расследование уголовного дела было взято на контроль руководством регионального следственного управления СК России. Подозреваемого задержали 14 июня. Оказалось, что он провел в местах лишения свободы порядка 15 лет за убийство, совершенное в начале 2000-х годов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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