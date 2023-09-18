Священник из мотоклуба отслужил панихиду по погибшим байкерам (ФОТО)

Сегодня в Храме-на-крови состоялась панихида по мотоциклистам, погибшим в ДТП в разные годы.

Службу провел протоиерей Димитрий Меньшиков, настоятель Михайло-Архангельского храма города Кушвы. Батюшка является руководителем мотоклуба. За его плечами многодневные мотопробеги, в том числе, по Монголии и по Китаю, сообщили в пресс-службе епархии.

Отец Димитрий призвал байкеров быть ответственными на дороге, а для этого необходимо быть внимательным к состоянию своей души и соблюдать правила дорожного движения.

«В наш век скоростей, в век, когда мы обуздываем такие непомерные энергии, управляем этими энергиями, очень много внимания нужно уделять собственным страстям, чтобы эти страсти нас «довезли» до дома, а не до морга, не до могилы. Мотоциклисты – это люди, которые преодолевают себя, выходят из состояния собственного покоя, преодолевают большие пространства, непогоду, знакомятся с новыми людьми. Это очень хорошо, приятно и познавательно. Но при этом всегда нужно помнить о том, чтобы мы несли ответственность перед своей совестью, перед Богом, перед родными», – сказал отец Димитрий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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