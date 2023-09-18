Мэрия Екатеринбурга обещает за два года купить 95 новых автобусов для отдаленных районов

До конца текущего года мэрия Екатеринбурга закупит 35 новых автобусов, еще 60 должны поступить до конца 2024-го. Почти все они будут ездить в отдаленные районы: Калиновский, Изоплит, Медный, Горный Щит и Шабровский.

«До конца 2023 года по договору лизинга будет приобретено 35 автобусов. Этот контракт находится в стадии подписания, – сообщили в комитете по транспорту администрации Екатеринбурга. – Вторая процедура предусматривает закупку 30 автобусов. Одним из источников финансового обеспечения расходов являются специальные казначейские кредиты, предоставленные из федерального бюджета и направленные правительством Свердловской области для софинансирования. Вторым источником станут средства городского бюджета. Машины должны прибыть в Екатеринбург до 1 февраля 2024 года. В ходе третьей процедуры планируется приобретение в лизинг еще 30 машин. Сделка ожидается в 2024 году».

Все 95 автобусов будут большие – вместимостью не менее 90 пассажиров. Их планируется направить на обслуживание отдаленных районов: Калиновский, Изоплит, Медный, Горный Щит и Шабровский.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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