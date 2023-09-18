Red Wings задерживает еще два рейса из Кольцово

Авиакомпания Red Wings задерживает еще два самолета из Екатеринбурга – в Уфу и в Баку, сообщили в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.

Борт в Башкирию должен был вылететь в 15:15, но его перенесли на 22:25, а борт в Азербайджан отправится в 21:10 вместо 17:00. «Причина задержки авиарейсов – позднее прибытие воздушных судов», – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что самолет Red Wings, летевший из Антальи в Екатеринбург сел в Актобе из-за технической неисправности, предположительно, отказа одного из двигателей. За туристами выслали запасной борт, а вылет следующего рейса – из Екатеринбурга в Анталью – задержали. Сейчас идет посадка на него, хотя он должен был вылететь еще в 08:30.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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