Женщина, упавшая вчера на рельсы в метро, находится в реанимации в тяжелом состоянии

Женщину, которая вчера утром упала под поезд метро на станции «Проспект Космонавтов», прооперировали. Они находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. По данным СМИ, женщина беременна, ей 39 лет. Удалось ли сохранить ребенка, в министерстве не уточняют.

Напомним, вчера утром на станции метро «Проспект Космонавтов» женщина упала на рельсы перед приближающимся поездом. В итоге она оказалась под вторым вагоном. Движение поездов было остановлено. Какие именно травмы получила пострадавшая, медики не уточняют.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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