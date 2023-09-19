В Екатеринбурге водитель сбил двух детей на электросамокате (ВИДЕО)

В Екатеринбурге двое детей на электросамокате попали под машину, выехав на красный сигнал светофора. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Шевроле Лачетти» ехал по улице Халтурина со стороны Опалихинской. Во время поворота налево на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на двух детей. Ребята двигались вдвоем на красный сигнал светофора и при этом не спешились с транспорта.

«Дети были доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь», – сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу. Автоинспекторы также планируют выяснить, как проводится обучение правилам безопасного поведения на дорогах в школе, где учатся пострадавшие. При неудовлетворительных результатах материалы будут направлены в органы прокуратуры.

Детей сбили на самокате

Екатеринбург, Владислав Тринько

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