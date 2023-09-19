Свердловчанин отсудил у «Вайлдберриз» деньги за бракованные смарт-часы

Житель Качканара через суд добился от маркетплейса «Вайлдберриз» возврата денег за некачественный товар.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, мужчина купил на сайте маркетплейса «умные часы» за 1816 рублей. Уже через 5 минут после начала работы у гаджета потух экран. На следующий день часы проработали недолгое время, после чего отключились и больше не включались.

Никаких контактов продавца у покупателя не было, он решил вопросы с ООО «Вайлдберриз». Маркетплейс одобрил возврат товара, но деньги за некачественный товар не вернул. Через личный кабинет от специалистов службы поддержки мужчине приходили отписки, что «вопрос решается».

С помощью специалистов из консультационного пункта для потребителей качканарец подготовил иск в суд. Мировой судья удовлетворил его требования и взыскал с ООО «Вайлдберриз» деньги за некачественный товар, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы, всего почти 5 тысяч рублей.

Качканар, Елена Владимирова

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