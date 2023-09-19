В Екатеринбурге ищут живодера, который нанес смертельные травмы собаке (ФОТО)

В Екатеринбурге неизвестный нанес смертельные травмы собаке. Питомец по кличке Ваня жил в СТ №4 «Солнечный». 17 сентября хозяева обнаружили пропажу пса, а спустя время он сам пришел домой, на его теле обнаружили множество ран.

Питомца доставили в ветклинику, где диагностировали: колотые раны, ранение в брюшную стенку, а также черепно-мозговую травму. Собаку спасти не удалось. «На дорогах нигде нет крови, был доступ в лес за участком, но тоже ничего не нашли. Сегодня будем снова искать, где это случилось и размещать бумажные объявления», – рассказала хозяйка пса Алена.

Девушка сообщила «Новому Дню», что написала обращение в прокуратуру. Также она попросила всех, кто владеет какой-либо информацией, звонить по телефону 8-982-723-62-42 WhatsApp».

Екатеринбург, Владислав Тринько

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