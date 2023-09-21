Сегодня – Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября православная церковь отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Этот день считается началом христианской истории и празднуется церковью как день всемирной радости. Для верующих рождение Божьей Матери ознаменовано наступлением времени, когда начали исполняться обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства дьявола.

Дева Мария родилась в Назарете, от родителей Иоакима и Анны, которые 50 лет ждали ребенка. По преданию, Богородица родилась в то время, когда люди дошли до крайнего предела нравственного упадка. Мария была избрана единственно достойной вместить в себя и воплотить Бога, который должен был сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить гибели человеческого рода.

В честь Рождества Пресвятой Богородицы во всех храмах Екатеринбурга и Свердловской области пройдут праздничные богослужения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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